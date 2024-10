Condò: «Sul 4-2 c’era solo l’Inter in campo. Il rimpianto per non aver segnato il quinto» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato nel post partita di Milan-Napoli. Oltre al classico commento sulla vittoria del Napoli a San Siro, anche un passaggio sull’ultima partita dell’Inter contro la Juventus. FUOCO – Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli sul Milan. Tra i tanti temi toccati, anche il derby d’Italia tra Inter e Juventus andato in scena domenica pomeriggio a San Siro. Queste le sue parole: «Simone Inzaghi sul quattro a due doveva dire tutti in difesa. Sul 4-2 c’era una sola squadra in campo, i rimpianti maggiori sono per il non aver segato il quinto gol, non averne presi due. Il fuoco contro Di Gregorio era impressionante. La squadra era portata a offendere, perciò capisco Inzaghi che non ha fatto arretrare tutti. Inter-news.it - Condò: «Sul 4-2 c’era solo l’Inter in campo. Il rimpianto per non aver segnato il quinto» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paolo, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato nel post partita di Milan-Napoli. Oltre al classico commento sulla vittoria del Napoli a San Siro, anche un passaggio sull’ultima partita delcontro la Juventus. FUOCO – Paolo, negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli sul Milan. Tra i tanti temi toccati, anche il derby d’Italia tra Inter e Juventus andato in scena domenica pomeriggio a San Siro. Queste le sue parole: «Simone Inzaghi sul quattro a due doveva dire tutti in difesa. Sul 4-2una sola squadra in, i rimpianti maggiori sono per il nonsegato ilgol, nonne presi due. Il fuoco contro Di Gregorio era impressionante. La squadra era portata a offendere, perciò capisco Inzaghi che non ha fatto arretrare tutti.

