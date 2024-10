Terzotemponapoli.com - Come rinforzare questo Napoli? Parla Marco Bucciantini

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche il giornalista. Di seguito le sue dichiarazioni. “Mercato di gennaio del? Io lascerei stare gli svincolati che sono all’ultimo giro della carriera. Mi piace Dragusin, poi mi piace anche Kiwior che è mancino ed è bravo in fase d’impostazione. Dragusin è un destro, ma la tendenza è che Conte possa riproporre la difesa a tre con tutti i puntellamenti giusti. Kiwior al centro, Dragusin braccetto destro e Buongiorno braccetto sinistro, non sarebbe mica maledifesa. Draguisn è il più facile da mettere in campo”. La squadta di Conte vista al Meazza “Ilieri ha fatto un salto di qualità nelle ambizioni, è stato bene dentro la partita, ha saputo soffrire ed ha saputo giocare anche quando la palla ce l’aveva il Milan.