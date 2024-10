Ilfoglio.it - Come combattere Xylella usando l'Rna

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cecilia Parise e Domenico Bosco dell’Università di Torino, insieme a Luciana Galetto, Simona Abbà e Cristina Marzachì dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (Cnr) sempre di Torino, stanno sviluppando un metodo all’avanguardia per fermare un’emergenza fitosanitaria che sta devastando gli oliveti italiani. La loro ricerca si concentra sul batteriofastidiosa, responsabile della sindrome del disseccamento rapido dell’olivo, che colpisce le piante e provoca enormi danni economici.si diffonde tramite un piccolo insetto, Philaenus spumarius, notosputacchina, che si nutre della linfa delle piante e trasmette il batterio mentre si sposta di pianta in pianta.