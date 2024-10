Anteprima24.it - Carmine Chiusolo rieletto presidente della Commissione Albo Odontoiatri

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni 26, 27 e 28 Ottobre il dott.è stato riconfermato(CAO) per il quadriennio 2025-2028, consolidando così la fiducia riposta in lui dagli iscritti. Questa rielezione rappresenta il secondo mandato consecutivo per il dott., che ha già ricoperto l’incarico dal 2021 al 2024, distinguendosi per un approccio lungimirante e focalizzato sulla valorizzazione della professioneca. “Essere stato scelto nuovamente dai colleghi è un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo – ha dichiarato il dott.. Voglio proseguire il lavoro intrapreso negli scorsi anni, puntando sull’innovazione tecnologica e sulla difesa della qualità del lavoroco.