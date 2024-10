Campari, crollo in borsa dopo i conti deludenti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inizio di giornata nero per il titolo Campari a Piazza Affari, che nella mattinata del 30 ottobre ha subito una pesante flessione, arrivando a toccare un calo del 16 per cento. Il brusco ribasso è stato innescato dai deludenti dati finanziari pubblicati il giorno prima a mercati chiusi: nei primi nove mesi del 2024, il gruppo ha riportato una flessione dell’utile netto, che ha inciso profondamente sulle attese degli investitori. In particolare, l’utile ante imposte ha raggiunto i 423 milioni di euro, con un calo complessivo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023 e una riduzione del 20,4 per cento nel solo terzo trimestre. Lettera43.it - Campari, crollo in borsa dopo i conti deludenti Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inizio di giornata nero per il titoloa Piazza Affari, che nella mattinata del 30 ottobre ha subito una pesante flessione, arrivando a toccare un calo del 16 per cento. Il brusco ribasso è stato innescato daidati finanziari pubblicati il giorno prima a mercati chiusi: nei primi nove mesi del 2024, il gruppo ha riportato una flessione dell’utile netto, che ha inciso profondamente sulle attese degli investitori. In particolare, l’utile ante imposte ha raggiunto i 423 milioni di euro, con un calo complessivo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023 e una riduzione del 20,4 per cento nel solo terzo trimestre.

