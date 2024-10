Calcio super Italia Femminile con la Spagna | le Azzurre fanno 1-1 al Menti di Vicenza

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Tiene testa alle campionesse mondiali dellal’deldi Mister Soncin. Leagguantano una splendida partita giocata e vanno sull’1-1, conquistando un prezioso pareggio. E’ un periodo splendido per l’che punta agli Europei del 2025 del prossimo anno. In questo test match, prima dell’ultimo incontro in programma con la Germania, le giocatrici tricolori accrescono fiducia e stima. In una serata emozionante allo Stadiodi, le ragazze di Soncin sono state spinte e tifate da 4700 spettatori. E’ stata l’azzurra Beccari a pareggiare la partita con un colpo di testa veloce in area di rigore. Ottima performance anche del portiere Giuliani che ha sbarrato la porta alle avversarie in diverse occasioni. “Serata stupenda – ha esordito così il Ct in conferenza stampa, come riporta figc.