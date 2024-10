Attenti al post truffa: nessuno vi sta offrendo viaggi gratis in Trentino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trasporto gratuito per tutti i residenti in Trentino per sei mesi, ma anche il lancio di una nuova carta per viaggiare in tutto il territorio a soli 2,35 euro, con tanto di link annesso. Il tutto firmato “Trasporto pubblico in Trentino”, con il logo di Trentino Trasporti. Peccato che si tratti di Trentotoday.it - Attenti al post truffa: nessuno vi sta offrendo viaggi gratis in Trentino Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trasporto gratuito per tutti i residenti inper sei mesi, ma anche il lancio di una nuova carta perare in tutto il territorio a soli 2,35 euro, con tanto di link annesso. Il tutto firmato “Trasporto pubblico in”, con il logo diTrasporti. Peccato che si tratti di

