Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 30 ottobre 2024 | Trono Classico e Over

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), mercoledì 30è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 30, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata didovremmo seguire gli sviluppi della conoscenza tra Gemma e Fabio C., per la gioia di Tina Cipollari. Mario Cusitore, invece, potrebbe dire addio sia a Morena che a Margherita. Ci potrebbe poi essere spazio per una storica protagonista del programma, Barbara, che ha deciso di chiudere con l’uomo che aveva conosciuto nel dating show.