‘Alzarsi presto’ domenica

Quarto appuntamento della nuova edizione di 'Cotidie Legere', ciclo di incontri letterari voluto dal Comune di Brisighella e diretto da Elisabetta Zambon. domenica prossima alle 17, nella sede dell'associazione culturale La Memoria Storica di Brisighella 'I Naldi-Gli Spada' in via Naldi 17, verrà presentato il romanzo 'Alzarsi presto. Il libro dei funghi (e di mio fratello)' (Einaudi, 2023) di Sandro Campani, in dialogo con l'autore. Novità di questa edizione è la preziosa collaborazione attiva con un'altra importante realtà brisighellese: la scuola di musica 'Antonio Masironi' che, durante questo evento, ci proporrà alcuni brani eseguiti da Emma Zardi alla chitarra. L'ingresso è libero.

