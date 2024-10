Alcuni numeri del Napoli capolista e la questione ‘rinnovo Kvara’ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli primo in classifica: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Al resto ci pensa una squadra che sta prendendo sempre più consapevolezza dei suoi mezzi con un direttore d’orchestra che suona la nona (gara utile su dieci) nella scala del calcio e che risponde al nome di Antonio Conte: azzurri capaci di inanellare la quinta vittoria di fila in A, l’ottava in dieci gare, la terza in trasferta. Una marcia trionfale legittimata anche dalla migliore difesa del torneo (7° clean sheet)”. Napoli, una squadra Il Napoli si conferma solido, cinico e spietato: capace di colpire al momento opportuno e poi mettere in cassaforte il risultato”. Il rinnovo di Kvara Il Napoli e la questione relativa al rinnovo di Kvaratskhelia: di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. Terzotemponapoli.com - Alcuni numeri del Napoli capolista e la questione ‘rinnovo Kvara’ Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilprimo in classifica: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Al resto ci pensa una squadra che sta prendendo sempre più consapevolezza dei suoi mezzi con un direttore d’orchestra che suona la nona (gara utile su dieci) nella scala del calcio e che risponde al nome di Antonio Conte: azzurri capaci di inanellare la quinta vittoria di fila in A, l’ottava in dieci gare, la terza in trasferta. Una marcia trionfale legittimata anche dalla migliore difesa del torneo (7° clean sheet)”., una squadra Ilsi conferma solido, cinico e spietato: capace di colpire al momento opportuno e poi mettere in cassaforte il risultato”. Il rinnovo di Kvara Ile larelativa al rinnovo di Kvaratskhelia: di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino.

