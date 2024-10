Ilfattoquotidiano.it - “A volerti uccidere siamo io e papà. Scrivilo quando vai a fare la denuncia”, arrestati padre e figlio per tentata estorsione alla star di Tik Tok Rita De Crescenzo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Aio evai ala”. Questa le parole di Antonio Piccirillo –di un uomo considerato un elemento di spicco della camorra della “Torretta” (federata con la cosiddetta Alleanza di Secondigliano) – usate per minacciareDedi TikTok. Il fatto, avvenuto nel 2021, aveva portato la squadra mobile di Napoli a indagare dopo l’apertura d un un fascicolo da parte della procura. Lunedì 28 ottobre, dopo tre anni d, i due sono finiti in manette a seguito dell’esecuzione dei mandati d’arresto emessi nei confronti di entrambi. Rosario Piccirillo è già detenuto ed è ritenuto il capo del clan foderato con l’Alleanza di Secondigliano, suoaveva preso le distanze dopo che sua figlia di 4 anni è stata feda un proiettile in un’agguato in piazza Nazionale e aveva rinnegato suo