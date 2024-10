Volley femminile, Vallefoglia all’assalto della capolista Conegliano nell’infrasettimanale di A1. Milano rischia con Firenze (Di martedì 29 ottobre 2024) Il turno infrasettimanale, che coincide con la quinta giornata di serie A1 femminile nasconde diverse insidie per le prime due della classe, Conegliano, capolista imbattuta, e Milano, reduce da un doppio tie break e alle prese con le tante assenze di questa prima parte di campionato. Il big match si gioca giovedì sera alle 20.45 a Pesaro e vede di fronte una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, reduce da tre vittorie consecutive e con il morale alle stelle, e la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che in questa fase sta vincendo e facendo riposare a rotazione le giocatrici più importanti. Oasport.it - Volley femminile, Vallefoglia all’assalto della capolista Conegliano nell’infrasettimanale di A1. Milano rischia con Firenze Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il turno infrasettimanale, che coincide con la quinta giornata di serie A1nasconde diverse insidie per le prime dueclasse,imbattuta, e, reduce da un doppio tie break e alle prese con le tante assenze di questa prima parte di campionato. Il big match si gioca giovedì sera alle 20.45 a Pesaro e vede di fronte una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione, la Megabox Ondulati del Savio, reduce da tre vittorie consecutive e con il morale alle stelle, e laProsecco Doc Imocoche in questa fase sta vincendo e facendo riposare a rotazione le giocatrici più importanti.

