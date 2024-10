Un 13enne con mannaia e un 14enne con coltello nel Napoletano, 'dobbiamo difenderci' (Di martedì 29 ottobre 2024) Poco più che bambini ma già armati. Accade a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove un 14enne viene trovato in possesso di coltello a scatto lungo 22 centimetri e un 13enne di una mannaia da cucina lunga 27 centimetri. E quando i carabinieri della tenenza di Cercola hanno chiesto perché avessero quelle armi, loro hanno risposto così: «Ci dobbiamo difendere, non si sa mai» . E’ nei pressi Feedpress.me - Un 13enne con mannaia e un 14enne con coltello nel Napoletano, 'dobbiamo difenderci' Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024) Poco più che bambini ma già armati. Accade a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove unviene trovato in possesso dia scatto lungo 22 centimetri e undi unada cucina lunga 27 centimetri. E quando i carabinieri della tenenza di Cercola hanno chiesto perché avessero quelle armi, loro hanno risposto così: «Cidifendere, non si sa mai» . E’ nei pressi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pollena Trocchia - 13enne con mannaia e 14enne con coltello : “Dobbiamo difenderci”

(Anteprima24.it)

Tempo di lettura: 2 minutiPoco più che bambini ma già armati. Accade a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove un 14enne viene trovato in possesso di coltello a scatto lungo 22 centimetri e un 13enne di una mannaia da cucina lunga 27 ...

Napoli - andava in giro con una mannaia di 27 centimetri : denunciato 13enne

(Webmagazine24.it)

(Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni in strada armato di mannaia in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli a Pollena Trocchia nei pressi di una sala scommesse di via Massa. ...

13enne con mannaia e 14enne con coltello, 'dobbiamo difenderci'

(ansa.it)

Poco più che bambini ma già armati. Accade a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove un 14enne viene trovato in possesso di coltello a scatto lungo 22 centimetri e un 13enne di una mannaia da c ...

Napoli, andava in giro con una mannaia di 27 centimetri: denunciato 13enne

(adnkronos.com)

Nelle tasche del 14enne un coltello a scatto lungo 22 centimetri, mentre il 13enne è stato trovato in possesso di una mannaia da cucina lunga complessivamente 27 centimetri. I due sono stati ...

13enne in giro con una mannaia nel Napoletano: denunciato

(msn.com)

Ragazzino di 13 anni in strada armato di mannaia in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso ...

“Ci dobbiamo difendere”, 13enne con mannaia e 14enne con coltello in tasca: fermati nel Napoletano

(msn.com)

Nelle tasche del 14enne un coltello a scatto lungo 22 centimetri, ma è il 13enne a sorprendere i militari quando gli trovano addosso una mannaia da cucina lunga complessivamente 27 centimetri.