Tabellone Wta Hong Kong 2024: risultati e accoppiamenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 250 di Hong Kong 2024, in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Diana Shnaider è la testa di serie numero uno del draw e proverà a chiudere con un altro successo un 2024 che è stato per lei straordinario sotto il piano dei risultati e della crescita personale. Seconda giocatrice del seeding è Katie Boulter, seguita da Leylah Fernandez e dalla beniamina di casa Xinyu Wang. Al via con una wild card anche Simona Halep, mentre non ci sono italiane al via. Di seguito il Tabellone completo. MONTEPREMI COPERTURA TV Tabellone WTA 250 Hong Kong 2024 PRIMO TURNO (1) Shnaider b. (Q) Okamura 6-3 6-3 Hon b. (WC) CHong 6-3 6-4 Lamens b. (Q) Gao 6-3 6-0 (8) Bucsa b. (WC) Wong 6-3 6-3 (3) Fernandez vs Watson Birrell b. Bogdan 6-3 6-4 (Q) Shi b. Betova 6-4 6-2 (9) Pera b. Saito 6-4 6-4 (6) Yuan b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilcon tutti glie iturno per turno del Wta 250 di, in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Diana Shnaider è la testa di serie numero uno del draw e proverà a chiudere con un altro successo unche è stato per lei straordinario sotto il piano deie della crescita personale. Seconda giocatrice del seeding è Katie Boulter, seguita da Leylah Fernandez e dalla beniamina di casa Xinyu Wang. Al via con una wild card anche Simona Halep, mentre non ci sono italiane al via. Di seguito ilcompleto. MONTEPREMI COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO (1) Shnaider b. (Q) Okamura 6-3 6-3 Hon b. (WC) C 6-3 6-4 Lamens b. (Q) Gao 6-3 6-0 (8) Bucsa b. (WC) Wong 6-3 6-3 (3) Fernandez vs Watson Birrell b. Bogdan 6-3 6-4 (Q) Shi b. Betova 6-4 6-2 (9) Pera b. Saito 6-4 6-4 (6) Yuan b.

Nessuna presenza italiana nel tabellone principale del WTA 250 di Hong Kong (in programma dal 28 ottobre al 3 novembre). A guidare il seeding ci sarà Diana Shnaider che proverà a chiudere con un altro ...

Prima tranche di incontri quasi conclusa al Prudential Hong Kong Tennis Open 2024, uno dei tre tornei in programma questa settimana, in attesa delle WTA Finals a Riyadh. Tabelloni tendenzialmente priv ...

La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2023. Si parte a gennaio con la United Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione al primo Slam della ...

Sono cominciate le sfide del torneo WTA di Hong Kong. Sicuramente c'era grande curiosità per il ritorno in campo dopo più di sette mesi di Simona Halep, ...