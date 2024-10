Storm Corps, le forze speciali della Corea del Nord che vanno ad aiutare la Russia in Ucraina (Di martedì 29 ottobre 2024) Si tratta di circa 12 mila soldati di reparti d'élite che si addestrano in Russia prima di essere dispiegate sul fronte ucraino. Storm Corps, le forze speciali della Corea del Nord che vanno ad aiutare la Russia in Ucraina InsideOver. It.insideover.com - Storm Corps, le forze speciali della Corea del Nord che vanno ad aiutare la Russia in Ucraina Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Si tratta di circa 12 mila soldati di reparti d'élite che si addestrano inprima di essere dispiegate sul fronte ucraino., ledelcheadlainInsideOver.

