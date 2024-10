Sequestrati in 5 ristoranti a Prato oltre 2 tonnellate di alimenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Prato (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza e il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Prato hanno effettuato dei controlli congiunti che hanno portato alla sospensione delle attività nei confronti dei 5 ristoranti ispezionati e al sequestro di circa 2105 kg di alimenti e piatti pronti oltre all’individuazione di 50 lavoratori irregolari. tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sequestrati in 5 ristoranti a Prato oltre 2 tonnellate di alimenti Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza e il Dipartimento di Prevenzione della ASL dihanno effettuato dei controlli congiunti che hanno portato alla sospensione delle attività nei confronti dei 5ispezionati e al sequestro di circa 2105 kg die piatti prontiall’individuazione di 50 lavoratori irregolari. tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinque ristoranti chiusi e oltre 2100 chili di alimenti sequestrati a Prato

(Corrieretoscano.it)

PRATO – Cinque ristoranti chiusi, oltre 2100 chili di alimenti sequestrati. È questo il bilancio dell’operazione della Guardia di Finanza, in prima fila per la sicurezza alimentare nell’ambito dell’operazione Fast Food. Anche nell’ultimo mese, i ...

Prato - maxi sequestro di cibo in ristoranti etnici. Scoperti e distrutti 800 kg di alimenti

(Lanazione.it)

Prato, 10 settembre 2024 - A Prato l'operazione di controllo sulla sicurezza alimentare 'Fast food' della guardia di finanza, condotta insieme alla Asl Toscana Centro, ha portato alla sospensione dell'attività di tre ristoranti etnici ed alla ...

Controlli a Prato: 5 attività commerciali sospese e oltre 2 tonnellate di alimenti sequestrati

(055firenze.it)

Nella circostanza a carico dei responsabili sono state elevate sanzioni per oltre 13 mila euro ai sensi del D. Lgs. 193/2007 per la violazione del Reg. 852/2004 e le rispettive attività sono state ...

Cinque ristoranti chiusi e oltre 2100 chili di alimenti sequestrati a Prato

(msn.com)

PRATO – Cinque ristoranti chiusi, oltre 2100 chili di alimenti sequestrati. È questo il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza, in prima fila per la sicurezza alimentare nell’ambito dell’op ...

Prato: Carenze igienico sanitarie e sfruttamento, chiusi 5 ristoranti con 50 lavoratori in nero

(controradio.it)

PRATO - Oltre 2 tonnellate gli alimenti sequestrati, 50 lavoratori in nero scoperti e cinque ristoranti sospesi per carenze igienico-sanitarie. E' il bilancio ...

Controlli nei ristoranti, scoperti 50 lavoratori in nero e sequestrate 2 tonnellate di alimenti / VIDEO

(firenzetoday.it)

Oltre duemila chilogrammi di alimenti mal conservati, oltre a decine di lavoratori non in regola. Per irregolarità che hanno portato all'elevazione di sanzioni per più di 10mila euro ai responsabili ...