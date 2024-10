Sport.quotidiano.net - Podismo. ’San Donnino Ten’, è l’edizione della svolta

(Di martedì 29 ottobre 2024) Doppio appuntamento con la corsa su strada a Modena; mentre la Corricittanova di Giuseppe Valentini festeggia i 30 anni di cammino con una non competitiva dall’ampia partecipazione, a Sanil Modena Runners Club di Alberto Cattini e Co. propone un diecimila agonistico Fidal, veloce anche per la formula su 2 giri e con presenze di alto livello da diverse regioni. L’undicesima edizione diè quella, dopo la crisi dello scorso anno che aveva fatto registrare il minimo storico degli iscritti (158). Quest’anno invece sono stati ben 233 gli arrivati, che hanno dato luogo ad una competizione di alto livello.