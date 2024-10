Pianura, Cena di solidarietà per dare una scuola ai bambini del Benin (Di martedì 29 ottobre 2024) Da Pianura all’Africa, zona Benin, per regalare un diritto che dovrebbe essere fondamentale e garantito a tutti i bambini del mondo: quello all’istruzione. E così il sogno di costruire una scuola in quei posti ha la possibilità di diventare realtà. L’idea di due coniugi Incoronata Romano e Gerardo, ha infatti incontrato il console del Benin Pianura, Cena di solidarietà per dare una scuola ai bambini del Benin Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Daall’Africa, zona, per regalare un diritto che dovrebbe essere fondamentale e garantito a tutti idel mondo: quello all’istruzione. E così il sogno di costruire unain quei posti ha la possibilità di diventare realtà. L’idea di due coniugi Incoronata Romano e Gerardo, ha infatti incontrato il console deldiperunaaidelIl Blog di Giò.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Buriasco: è tempo didella Mondialità; Casalgrasso: Aiuto all’ospedale -solidale sabato 30 novembre; Solidarietà: in 130 alladella Fondazione Caritas Firenze per la casa accoglienza San Paolino;solidale con lo Chef Eynard; ISOLA DELLA SCALA. SARANNO DONATI A CONSELICE I 12 MILA EURO RACCOLTI DAI CITTADINI PER L’ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA.; Perosa: acon Jambo Car per l'orfanotrofio; Leggi >>>

Subsonica e solidarietà. A cena ricordando Ion

(msn.com)

Una cena con tutti coloro che hanno dato un contributo ... già l’intenzione di organizzare a ottobre un altro momento di solidarietà. E’ la Pergola ad aver avuto il bel pensiero di ...

Padana, Pianura-

(sapere.it)

La zona di passaggio tra l'alta e la bassa pianura corrisponde alla linea delle risorgive (dette anche fontanili). Inoltre l'alternarsi di periodi molto piovosi con altri prevalentemente asciutti ...

Sequestrata falegnameria a Pianura: operazione della polizia locale

(cronachedellacampania.it)

La polizia locale di Napoli, ha sequestrato una falegnameria a Pianura attraverso il nucleo Iaes Reparto ambientale, nel contesto del protocollo "Terra dei Fuochi". La falegnameria di dimensioni ...

Pianura indo-gangetica

(wikiwand.com)

A sud della pianura si trova l'altopiano del Deccan, di forma triangolare, con altezza media di 600-700 metri. Dall'alterazione dei terreni originari derivano le terre nere. In questa zona prosperano ...