Pallone d’Oro Calhangolu | Orgoglioso di essere tra i migliori al mondo

"Orgoglioso di essere tra i migliori al mondo". Così, sotto un post su Instagram, Hakan Calhanoglu alla cerimonia del Pallone d'Oro 2024, vinto da Rodri davanti a Vinicius e Bellingham. Il centrocampista dell'Inter ha postato una foto accanto ai suoi compagni di squadra Lautaro Martinez e Yann Sommer. Nella foto anche Dobvyk, Garnacho, Hummels, Martinez (vincitore del premio di miglior portiere), Gasperini, de la Fuente, Ruben Dias, Rodri, Cubarsi, Dani Olmo e Bonmati (Pallone d'Oro al femminile).

Pallone d’oro - vince Rodri e Real Madrid boicotta premio

(Adnkronos) – Rodri vince il Pallone d'Oro. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d'Europa ha vinto il Pallone d'Oro per la stagione 2023-2024. Il 28enne, ex Atletico Madrid, attualmente infortunato, è arrivato in ...

Ancelotti vince il Pallone d’Oro degli allenatori : “Ringrazio soprattutto Vinicius e Carvajal”

“Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, il mio club, i miei giocatori e soprattutto Vinicius e Carvajal”. Così, su X, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti dopo aver vinto il premio di miglior allenatore dell’anno nella serata ...

PALLONE D'ORO - Inter, Calhanoglu: "Orgoglioso di essere tra i migliori al mondo"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha commentato sui propri account social la serata che lo ha portato alla premiazione del Pallone d'Oro: "Orgoglioso di essere tra i migliori al mondo". Il ...

DIRETTA Pallone d’Oro 2024: Calhanoglu al ventesimo posto, Lautaro è settimo LIVE

È in corso a Parigi la cerimonia per il Pallone d’Oro 2024. Grande attesa per il vincitore, che a sorpresa non sarà Vinicius jr. Tanto che il brasiliano, e tutti i massimi esponenti del Real Madrid, ...

?? Pallone d’Oro 2024, da Lookman a Calhanoglu: la classifica degli “italiani”

Pallone d’Oro 2024 – Manca sempre meno all’inizio della cerimonia ... Sono già UFFICIALI, invece, le posizioni di Hummels, Dovbyk, Calhanoglu e Lookman, ossia gli altri “italiani” nominati per la ...

Serata Pallone d’Oro: Zhang si congratula sui social con Lautaro, Calhanoglu e Sommer

Steven Zhang si congratula sui social con Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Yann Sommer: ecco le sue parole ...