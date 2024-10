Nessuna neve sul Monte Fuji: un fenomeno mai visto da 130 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’assenza di neve sulla vetta del Monte Fuji alla fine di ottobre rappresenta un evento senza precedenti. Per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, avvenute 130 anni fa, la montagna simbolo del Giappone si presenta senza il caratteristico manto bianco. Questo straordinario cambiamento climatico ha suscitato preoccupazione tra scienziati e amanti della natura, evidenziando un trend allarmante legato al riscaldamento globale. Monte Fuji: il manto bianco assente Tradizionalmente, il Monte Fuji, con i suoi 3.776 metri, è coperto di neve per gran parte dell’anno. La nevicata sulla montagna inizia in genere agli inizi di ottobre, sebbene possa variare di anno in anno. Nel 2022, i primi fiocchi erano stati registrati il 5 ottobre. Gaeta.it - Nessuna neve sul Monte Fuji: un fenomeno mai visto da 130 anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’assenza disulla vetta delalla fine di ottobre rappresenta un evento senza precedenti. Per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, avvenute 130fa, la montagna simbolo del Giappone si presenta senza il caratteristico manto bianco. Questo straordinario cambiamento climatico ha suscitato preoccupazione tra scienziati e amanti della natura, evidenziando un trend allarmante legato al riscaldamento globale.: il manto bianco assente Tradizionalmente, il, con i suoi 3.776 metri, è coperto diper gran parte dell’anno. La nevicata sulla montagna inizia in genere agli inizi di ottobre, sebbene possa variare di anno in anno. Nel 2022, i primi fiocchi erano stati registrati il 5 ottobre.

