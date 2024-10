Inter-news.it - Marianella: «Inter, più che le disattenzioni rimprovero un’altra cosa!»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Massimonegli studi di Sky Sport analizza il day after di-Juventus. E nelle sue parole analizza, secondo lui, sia stato particolarmente grave del rocambolesco pareggio di San Siro per 4-4 di ieri sera. PAREGGIO AMARO – Per come si era messa la partita, il 4-4 di San Siro è un risultato piuttosto amaro per l’. Una partita, quella contro la Juventus, che era praticamente vinta a venti minuti dalla fine. Poi, un blackout che ha permesso a Kenan Yildiz di trovare la doppietta personale e di agguantare un pareggio ormai insperato per i bianconeri. Il che ha portato a feroci critiche sulle tante, troppedifensive della squadra di Simone Inzaghi.