Lo strabismo della sinistra: i voti al centrodestra valgono molto meno (Di martedì 29 ottobre 2024) Prima o poi verranno a dirci che gli elettori di centrosinistra valgono molto di più degli elettori di centrodestra. È solo questione di tempo: già lo pensano

Pd, lo strappo nella sinistra: “Come facciamo a non votare Fitto?”

Mentre in Aula monta la discussione in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, in Transatlantico, a dispetto del solito, il movimento ...

Dieci a uno. Post it per la sinistra sulle ultime undici elezioni

La Liguria è la decima regione conquistata da Giorgia Meloni a partire dalla Sicilia (settembre ’22, in coincidenza con le Politiche) contro una ...

Dimmi cosa mangi e ti dirò che partito voti

Il 56 per cento dei rispondenti, però, ha risposto alla nostra domanda: più di metà del nostro campione dichiara insomma di potersi fare un’idea di cosa voti una persona solo guardando il suo piatto.

Schlein o Conte? La mancanza di leadership è la condanna di questa sinistra

(lettera43.it)

Lo maschera, lo abbellisce, lo racconta meglio di come è scritto, di come è disegnato. Giorgia Meloni con Matteo Salvini e Antonio Tajani (Imagoeconomica). Il problema della sinistra è che non ...