LIVE – Sestri Levante-Ternana, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 18:30 di martedì 29 ottobre Sestri Levante e Ternana scenderanno in campo in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie C. Entra nel vivo il girone B e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria nel turno precedente. La Ternana viene da due pareggi contro Rimini e Torres, mentre il Sestri Levante ha totalizzato tre punti in quattro partite. “Per i ragazzi mi butterei nel fuoco, domani match impegnativo”, ha detto alla vigilia del match Ignazio Abate, caricando il gruppo, con l’obiettivo di non perdere troppo terreno dal Pescara che ha quattro punti di vantaggio e una partita in meno. Appuntamento alle 18:30: Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dal fischio d’inizio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alle 18:30 di martedì 29 ottobrescenderanno in campo in occasione della dodicesima giornata del campionato diC. Entra nel vivo il girone B e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria nel turno precedente. Laviene da due pareggi contro Rimini e Torres, mentre ilha totalizzato tre punti in quattro partite. “Per i ragazzi mi butterei nel fuoco, domani match impegnativo”, ha detto alla vigilia del match Ignazio Abate, caricando il gruppo, con l’obiettivo di non perdere troppo terreno dal Pescara che ha quattro punti di vantaggio e una partita in meno. Appuntamento alle 18:30: Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dal fischio d’inizio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sestri Levante-Ternana oggi in tv : data - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

(Sportface.it)

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Ternana, match dello stadio Giuseppe Sivori valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa sta incontrando qualche ...

Sestri Levante-Ternana - Ignazio Abate : “Dobbiamo cercare di vincere con le buone o con le cattive”

(Ternitoday.it)

Turno infrasettimanale per la Ternana, impegnata domani pomeriggio nella trasferta in casa del Sestri Levante. Dopo il pareggio con il Rimini e il mini allungo del Pescara in vetta, i rossoverdi impegnati nella seconda delle tre partite nell’arco ...

RIVIVI - SESTRI LEVANTE-TERNANA, la conferenza stampa di Abate: "Per questi ragazzi mi butterei nel fuoco"

(ternananews.it)

Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Ignazio Abate alla vigilia di Sestri Levante-Ternana gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C ...

DIRETTA/ Campobasso Sestri Levante (risultato finale 0-0): un pareggio senza gol! (Serie C, 26 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

Diretta Campobasso Sestri Levante, streaming, video e tv: Braglia e Scotto scendono in campo per l'undicesima giornata del Girone B di Serie C.

LIVE Serie C | Sestri Levante-Torres: segui la diretta del match

(msn.com)

La Torres cerca il pronto riscatto e nuove risposte ma soprattutto il ritorno al successo che manca da due turni di campionato, ovvero dalla trasferta di Campobasso (0-1, gol di Gigi Scotto).

Serie C, dove vedere Campobasso-Sestri Levante in diretta tv

(genovatoday.it)

Sabato alle 15 il Sestri Levante sfida il Campobasso, dove vedere la partita di Serie C in diretta tv e streaming ...