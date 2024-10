Gaeta.it - La ministra Santanchè esprime preoccupazione per la sorveglianza diffusa nell’era moderna

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione dellae della privacy in Italia sta creando un acceso dibattito. Ladel Turismo Danielaha sollevato interrogativi importanti su questi temi nel corso degli Stati Generali della Cultura, organizzati dal Sole 24 Ore. Le sue dichiarazioni hanno messo in luce la crescente ansia per un ambiente in cui la trasparenza si trasforma in controllo e ogni azione quotidiana è sotto osservazione. La paura dellaParlando in modo diretto,ha raccontato il timore di vivere in un paese dove ogni individuo spia il prossimo. La frase “dove tutti devono guardare dal buco della serratura” sintetizza perfettamente il suo pensiero.