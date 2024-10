Inter-news.it - Josep Martinez vicino al debutto, Inzaghi valuta l’impiego da titolare

(Di martedì 29 ottobre 2024)presto farà il suoufficiale con la maglia dell’Inter. Simonedanelle prossime due sfide di campionato.– L’Inter potrebbe presto vedere ildel portiere spagnolo, arrivato in estate dal Genoa come vice di Yann Sommer. Con l’infrasettimanale di Serie A, mercoledì 30 ottobre contro l’Empoli, Simonepotrebbe decidere di dare fiducia al portiere spagnolo. Dalla sua esperienza con il Genoa in Serie A,ha dimostrato di avere reattività e una buona capacità di lettura delle situazioni, caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose per l’Inter del futuro, ma anche del presente, a partire dalla sfida contro l’Empoli.