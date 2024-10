Puntomagazine.it - Israele e Hamas: Riflessioni sul dialogo e le tensioni in crescita

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sotto la pressione delle proteste: La sfida di Netanyahu nella ricerca di un accordo Con l’inizio della sessione invernale della Knesset, il Primo Ministro Benyamin Netanyahu ha comunicato cheè in fase di negoziazione conper un possibile accordo. L’obiettivo è il rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una breve tregua a Gaza. Questo sviluppo avviene in un contesto di crescenti proteste da parte dei familiari degli ostaggi, che esprimono frustrazione per l’apparente inattività del governo, nonostante i successi sul campo militare. La situazione è ulteriormente complicata dalle dichiarazioni di Benny Gantz, ex membro del governo, che ha chiesto concessioni significative, evocando la necessità di un approccio più flessibile per risolvere la crisi.