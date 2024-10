Immigrazione in Toscana: il report. Dati record a Firenze e Prato (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – In Toscana lo scorso anno gli stranieri ospitati nelle strutture d’accoglienza sono aumentati del 37,6%. Nel 2023 erano 9.788, più o meno lo stesso numero del giugno 2024 (9.985). Ma rispetto al 2022 il balzo è evidente. Questo perché gli sbarchi sulle coste italiane crescono e, di conseguenza, salgono anche i numeri riguardanti le ridistribuzioni sul territorio regionale. È anche vero che gli stranieri in Toscana sono sempre più radicati. Non solo. Crescono le imprese straniere ma, a sorpresa, diminuiscono gli occupati stranieri. È stato presentato alla Cgil Toscana il dossier statistico Immigrazione, illustrato contemporaneamente in tutte le regioni italiane. Lanazione.it - Immigrazione in Toscana: il report. Dati record a Firenze e Prato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Inlo scorso anno gli stranieri ospitati nelle strutture d’accoglienza sono aumentati del 37,6%. Nel 2023 erano 9.788, più o meno lo stesso numero del giugno 2024 (9.985). Ma rispetto al 2022 il balzo è evidente. Questo perché gli sbarchi sulle coste italiane crescono e, di conseguenza, salgono anche i numeri riguardanti le ridistribuzioni sul territorio regionale. È anche vero che gli stranieri insono sempre più radicati. Non solo. Crescono le imprese straniere ma, a sorpresa, diminuiscono gli occupati stranieri. È stato presentato alla Cgilil dossier statistico, illustrato contemporaneamente in tutte le regioni italiane.

Crescono le imprese straniere ma, a sorpresa, diminuiscono gli occupati stranieri. È stato presentato alla Cgil Toscana il dossier statistico immigrazione. Aumentano del 37% gli ospiti nelle strutture ...

La CGIL ha presentato oggi il dossier statistico immigrazione Toscana sui dati Istat. Stando ai dati provvisori diffusi dall’Istat nel corso dell’anno, sono 429.864 i migranti residenti nel territorio ...

Oggi a Firenze, presso la sede di Cgil Toscana, si è svolta la presentazione del “Dossier statistico immigrazione”. Una iniziativa organizzata da Idos, ...

Rapporto Idos 2024, la denuncia: esclusione delle migrazioni climatiche nella valutazione delle domande di asilo e giro di vite sulle richieste attraverso il dl "Paesi sicuri" ...