FOTO e VIDEO | Frana l'argine del Bicchieraia e crolla parte della strada. Casi: "Lavori immediati di Genio Civile e Comune" (Di martedì 29 ottobre 2024) Un argine del torrente Bicchieraia che costeggia via dell'Acropoli è Franato ieri sera intorno alle 21,00 portando giù con se anche una porzione della carreggiata. La strada è stata transennata dai vigili urbani che sono arrivati sul posto. Dal civico 33 c'è il divieto di transito alle auto. Ad Arezzonotizie.it - FOTO e VIDEO | Frana l'argine del Bicchieraia e crolla parte della strada. Casi: "Lavori immediati di Genio Civile e Comune" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Undel torrenteche costeggia via dell'Acropoli èto ieri sera intorno alle 21,00 portando giù con se anche una porzionecarreggiata. Laè stata transennata dai vigili urbani che sono arrivati sul posto. Dal civico 33 c'è il divieto di transito alle auto. Ad

