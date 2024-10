Panorama.it - Elezioni in Liguria: il partito dei manettari ha perso

(Di martedì 29 ottobre 2024) Inil centrosinistra doveva vincere in carrozza. Ancora una volta, i maghi dei pronostici hanno fallito clamorosamente. La vittoria del centrodestra, rappresentato da Marco Bucci, lancia due messaggi. Il primo: il giustizialismo, il più delle volte, alle urne non paga. Si credeva che l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l’ex governatore Giovanni Toti dovesse spianare la strada alla sinistra. Nell’illusione che bastasse sventolare il cappio dell’indignazione, per mesi tutti i leader del centrosinistra allargato hanno tuonato dalle piazze genovesi che «non bisogna tenere laai domiciliari». Invece gli elettori hanno preferito confermare la linea di centrodestra piuttosto che affrontare il salto nel buio di una sinistra che si limita a cavalcare i processi.