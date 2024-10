Cruciani contro lo sciopero dei mezzi pubblici: “Roma è una fogna a cielo aperto” (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ennesimo sciopero dei mezzi pubblici ha provocato il caos a Roma nella giornata di lunedì 28 ottobre. Cittadini e automobilisti sono infuriati con il Comune guidato dal sindaco Roberto Gualtieri e con l’azienda dei trasporti Atac. Al coro delle proteste si unisce anche la voce di Giuseppe Cruciani. Il conduttore de La Zanzara non le manda certo a dire: “Roma è una fogna a cielo aperto”.Leggi anche: Ilaria Salis, Cruciani contro la sinistra: “Fatela processare!”. Poi il vaffa: a chi l’ha mandato “Uno viene a Roma, si reca nella Capitale, fa lavori e incontri e scopre che c’è lo sciopero dei mezzi che ha messo nel caos questo schifo di città! – attacca subito a testa bassa Cruciani durante l’ultima puntata de La Zanzara – Ingovernabile, questa città è una fogna a cielo aperto!”. Thesocialpost.it - Cruciani contro lo sciopero dei mezzi pubblici: “Roma è una fogna a cielo aperto” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ennesimodeiha provocato il caos anella giornata di lunedì 28 ottobre. Cittadini e automobilisti sono infuriati con il Comune guidato dal sindaco Roberto Gualtieri e con l’azienda dei trasporti Atac. Al coro delle proteste si unisce anche la voce di Giuseppe. Il conduttore de La Zanzara non le manda certo a dire: “è una”.Leggi anche: Ilaria Salis,la sinistra: “Fatela processare!”. Poi il vaffa: a chi l’ha mandato “Uno viene a, si reca nella Capitale, fa lavori e incontri e scopre che c’è lodeiche ha messo nel caos questo schifo di città! – attacca subito a testa bassadurante l’ultima puntata de La Zanzara – Ingovernabile, questa città è una!”.

