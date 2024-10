Come aprire una pizzeria in un campo di grano (Di martedì 29 ottobre 2024) La storia di Emeline Dany parte da lontano: dalla sua Francia di bambina, bucolica e colma di riferimenti enogastronomici. È lì che si sviluppa la sua attenzione al bello e al buono, è lì che studia e che sperimenta, ed è probabilmente lì che nasce il seme che la porterà quarant’anni dopo nel piccolo borgo di Montescudaio, a realizzare un sogno diventato tale mentre veniva caparbiamente realizzato. Italiana d’adozione, Emeline ha fatto studi economici e di design, ha insegnato e ha costruito progetti per altri, finché non ha capito che quelle competenze e quelle capacità potevano essere messe a sistema per un nuovo progetto, questa volta tutto suo e condiviso con il compagno della sua vita, con il quale aveva nel frattempo iniziato un altro viaggio meraviglioso, che ha fatto nascere la piccola Sienna. Linkiesta.it - Come aprire una pizzeria in un campo di grano Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La storia di Emeline Dany parte da lontano: dalla sua Francia di bambina, bucolica e colma di riferimenti enogastronomici. È lì che si sviluppa la sua attenzione al bello e al buono, è lì che studia e che sperimenta, ed è probabilmente lì che nasce il seme che la porterà quarant’anni dopo nel piccolo borgo di Montescudaio, a realizzare un sogno diventato tale mentre veniva caparbiamente realizzato. Italiana d’adozione, Emeline ha fatto studi economici e di design, ha insegnato e ha costruito progetti per altri, finché non ha capito che quelle competenze e quelle capacità potevano essere messe a sistema per un nuovo progetto, questa volta tutto suo e condiviso con il compagno della sua vita, con il quale aveva nel frattempo iniziato un altro viaggio meraviglioso, che ha fatto nascere la piccola Sienna.

Il campo di grano

(wikiwand.com)

Il campo di grano (The Cornfield), a volte chiamato anche Sentiero di campagna, , è un dipinto a olio su tela di 143x122 centimetri realizzato nel 1826 dal pittore John Constable.