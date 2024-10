Carpi-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carpi-Arezzo, match dello stadio Sandro Cabassi valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La squadra emiliana è reduce da un solo punto ottenuto contro la Lucchese nelle ultime tre sfide e ha necessariamente bisogno di ritrovare la vittoria per rientrare nel gruppo delle prime dieci che farebbero i playoff. Carpi-Arezzo, come seguire il match La formazione toscana, invece, è una delle grandi sorprese di questo primo terzo di stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi: i tre punti le permetterebbero di confermarsi in scia alla primissime della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Sandro Cabassi valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La squadra emiliana è reduce da un solo punto ottenuto contro la Lucchese nelle ultime tre sfide e ha necessariamente bisogno di ritrovare la vittoria per rientrare nel gruppo delle prime dieci che farebbero i playoff., come seguire il match La formazione toscana, invece, è una delle grandi sorprese di questo primo terzo di stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi: i tre punti le permetterebbero di confermarsi in scia alla primissime della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.

Settimana compressa con tre partite distribuite in otto giorni e un turno infrasettimanale in trasferta. Domani sera (ore 20.45) l'Arezzo va a Carpi contro un avversario che non se la passa granché: nelle ultime otto giornate ha vinto solo una ...

Settimana compressa con tre partite distribuite in otto giorni e un turno infrasettimanale in trasferta. Domani sera (ore 20.45) l'Arezzo va a Carpi contro un avversario che non se la passa granché: nelle ultime otto giornate ha vinto solo una ...

