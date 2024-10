Gaeta.it - Aumento della popolazione straniera in Basilicata nel 2023: un focus sui numeri e le tendenze

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel, laha registrato un incremento significativopresenza di cittadini stranieri sul suo territorio. Secondo i dati forniti dall’Istat, sono ben 25.986 i residenti stranieri, marcando undel 7,3% rispetto all’anno precedente. Questo trend è emerso durante la presentazione del “Dossier statistico Immigrazione 2024“, un’iniziativa del Centro Studi e Ricerche Idos, in collaborazione con il Centro Studi Confronti e l’Istituto di Studi Politici “San Pio V”. L’rappresenta un aspetto importante da considerare per sviluppare efficaci strategie di integrazione e per comprendere meglio la composizione demograficaregione. Crescita dei cittadini stranieri inNel corso degli ultimi anni, lasi è confermata una meta attrattiva per i cittadini di origine estera.