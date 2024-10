.com - Apple presenta iMac con chip M4 e Apple Intelligence (in Europa da aprile 2025)

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha annunciato ufficialmente l’ultimo, riprogettato per offrire potenza e innovazione senza precedenti. Dotata delM4 e del rivoluzionario sistema, questa versione apporta importanti aggiornamenti in termini di prestazioni, esperienza utente ed estetica, segnando una nuova era per la gamma Mac. Recensione iPhone 16 Pro Max: caratteristiche, prestazioni e novità Nuovo: prestazioni senza pari conM4 edIlM4, il nuovo processore interno di, offre prestazioni fino a 1,7 volte più veloci per la produttività quotidiana e un incremento di 2,1 volte per attività impegnative come l’editing fotografico e il gaming, rispetto ai modelli precedenti.ha progettato ilM4 con una CPU e una GPU avanzate, ottimizzate per un gaming più fluido e un multitasking più efficiente.