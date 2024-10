Ilgiorno.it - Abusi sessuali. Minorenne ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) È stato convalidato dal gip del tribunale dei minori di Brescia l’arresto del 17enne che aveva cercato di abusare di una donna di 36 anni mentre era a spasso con il cane. Al ragazzo, di origini senegalesi (che in un primo momento appariva essere senza fissa dimora, invece da accertamenti è risultato appartenere ad una famiglia regolarmente presente sul territorio nazionale) gli è stata applicata la misura della permanenza a casa e lo ha affidato al servizio sociale minorile per le attività di controllo e sostegno previste dalla legge, in attesa dell’ulteriore corso del giudizio. L’episodio la mattinata di lunedì 21 ottobre. Erano le 10, quando i carabinieri della Compagnia di Bergamo sono stati allertati dalle richieste di aiuto una donna trentaseienne, impiegata, che era a spasso con il suo cane.