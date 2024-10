Sinner: «Io non gioco per soldi, sono andato al Six Kings Slam perché c’erano i migliori» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dice Sinner che no, lui non gioca per soldi. Che sono “un extra”, che vivrebbe bene pure senza. E che se è andato a al Six Kings Slam a guadagnare 5,5 milioni di euro è solo perché lì, in Arabia Saudita, c’erano i migliori giocatori del pianeta. “È un bel premio ovviamente, ma io sono andato lì perchè c’erano i sei migliori giocatori del mondo. Io non gioco per soldi, è semplice. Potevo misurarmi con avversari come loro ed era un bell’evento per me. Quando vinco significa che ho giocato nel mondo giusto e che posso migliorarmi per il futuro. I soldi non sono la cosa più importante, vivo bene anche senza. sono soltanto un extra, contano molto meno della salute e della famiglia”. Un’intervista, quella a Europort, che però ha lasciato qualche evidente strascico sui social. Stan Wawrinka per esempio, l’ha presa parecchio sul ridere: Wawrinka pic.twitter. Ilnapolista.it - Sinner: «Io non gioco per soldi, sono andato al Six Kings Slam perché c’erano i migliori» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Diceche no, lui non gioca per. Che“un extra”, che vivrebbe bene pure senza. E che se èa al Sixa guadagnare 5,5 milioni di euro è sololì, in Arabia Saudita,giocatori del pianeta. “È un bel premio ovviamente, ma iolì perchèi seigiocatori del mondo. Io nonper, è semplice. Potevo misurarmi con avversari come loro ed era un bell’evento per me. Quando vinco significa che ho giocato nel mondo giusto e che posso migliorarmi per il futuro. Inonla cosa più importante, vivo bene anche senza.soltanto un extra, contano molto meno della salute e della famiglia”. Un’intervista, quella a Europort, che però ha lasciato qualche evidente strascico sui social. Stan Wawrinka per esempio, l’ha presa parecchio sul ridere: Wawrinka pic.twitter.

Sinner: «Io non gioco per soldi, sono andato al Six Kings Slam perché c’erano i migliori»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Adnkronos) – “Non gioco per soldi, è semplice”. Jannik Sinner ha appena vinto il Six Kings Slam, il torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha intascato un premio record da 6 milioni di ... (Seriea24.it)

Jannik Sinner a tutto show. Il campione di tennis ha rilasciato più di un’intervista in questi giorni tra cui una a Eurosport. In ci ha parlato del montepremi da capogiro pari 6 milioni di dollari (circa 4,6 milioni di sterline) che ha portato a ... (Ilnapolista.it)

Io non gioco per soldi, è semplice ... Sono soltanto un extra, contano molto meno della salute e della famiglia". wawrinka La risposta di Sinner ha attirato un gran numero di commenti sui social, in ... (gazzetta.it)

Jannik Sinner si difende dalle accuse dopo il Six Kings Slam: Non sono andato lì per i soldi ma per giocare con i migliori al mondo. Ma i fan di Djokovic vanno all'attacco ... (sport.virgilio.it)

Sinner non gioca per soldi? Wawrinka poco convinto. L'altoatesino ha ricevuto una frecciatina, poi rimossa, dal collega svizzero. (tennisfever.it)