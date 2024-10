Anteprima24.it - Serie C senza un attimo di sosta: giovedì Benevento in campo a Crotone, da valutare Berra

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è undiinC. Nemmeno il tempo di mandare in archivio il sesto successo di fila tra le mura amiche che ha permesso aldi riportare a +4 il vantaggio sulla seconda e per la truppa di Auteri la testa è già rivolta adoveandrà in scena il dodicesimo turno di campionato. Per quella data il tecnico di Floridia spera di poter disporre del capitano Pippo, che ieri ha abbandonato in anticipo il terreno di gioco per dei giramenti di testa, come spiegato dallo stesso Auteri a fine gara davanti ai microfoni. Perquella contro la Casertana è stata la prima sostituzione di questo torneo e ora c’è solo Nunziante ad aver disputato tutte le gare per intero.