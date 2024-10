Iodonna.it - Se nella serata di Halloween avete in programma la visione di un film in coppia o con gli amici, ecco alcuni titoli che fanno per voi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra serial killer, cloni più giovani e morti viventi,horror per unatrao inper ladi. Si tratta sia diinzione in questo mese nelle sale cinematografiche sia di classici del cinema del terrore. The substance Di Coralie Farget Quando la protagonista inizia a fare uso di una sostanza misteriosa dalle proprietà ringiovanenti, si trova di fronte a una verità inquietante. Leggi anche ›per? I nuovi e migliori horror 2024 da non perdere Terrifier 3 Di Damien Leone È considerato un riuscito horror splatter contemporaneo. Il pagliaccio Art è un misterioso e imprendibile serial killer, inspiegabilmente immortale.