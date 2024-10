Race for Glory - Audi vs. Lancia: il Film in Prima TV su Sky Cinema e NOW - On demand in 4K (Di lunedì 28 ottobre 2024) In arrivo su Sky Cinema in Prima TV Race for Glory - Audi vs. Lancia, un Film di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, in onda lunedì 28 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il Film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il Film di Stefano Mordini, nato dall’idea di Riccardo Scamarcio di raccontare la storia di Cesare Fiorio, team manager della Lancia, vuole rendere omaggio a uno sport epico come il rally, raccontando la leggendaria impresa della Lancia guidata da Fiorio nel Campionato del mondo di rally del 1983, e la rivalità con il ben più quotato team Audi. Un po’ come la parabola del più debole, in questo caso il carismatico e ingegnoso Cesare Fiorio che, con l’astuzia, batte il più forte, ovvero il freddo asso del volante Walter Röhrl. Digital-news.it - Race for Glory - Audi vs. Lancia: il Film in Prima TV su Sky Cinema e NOW - On demand in 4K Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In arrivo su SkyinTVforvs., undi Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, in onda lunedì 28 ottobre alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on. Su Sky ilsarà disponibile onanche in 4K. Ildi Stefano Mordini, nato dall’idea di Riccardo Scamarcio di raccontare la storia di Cesare Fiorio, team manager della, vuole rendere omaggio a uno sport epico come il rally, raccontando la leggendaria impresa dellaguidata da Fiorio nel Campionato del mondo di rally del 1983, e la rivalità con il ben più quotato team. Un po’ come la parabola del più debole, in questo caso il carismatico e ingegnoso Cesare Fiorio che, con l’astuzia, batte il più forte, ovvero il freddo asso del volante Walter Röhrl.

