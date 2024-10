Raccolta sangue e giochi per bambini: iniziativa Avis per Halloween (Di lunedì 28 ottobre 2024) BRINDISI - Anche quest'anno, l’Avis Comunale di Brindisi organizza l'evento "Halloween con Avis", che si terrà giovedì 31 ottobre, dalle ore 17 alle ore 21, presso piazza della Vittoria. Una serata all'insegna della solidarietà con una Raccolta straordinaria di sangue, condita da divertimento Brindisireport.it - Raccolta sangue e giochi per bambini: iniziativa Avis per Halloween Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) BRINDISI - Anche quest'anno, l’Comunale di Brindisi organizza l'evento "con", che si terrà giovedì 31 ottobre, dalle ore 17 alle ore 21, presso piazza della Vittoria. Una serata all'insegna della solidarietà con unastraordinaria di, condita da divertimento

Raccolta sangue e giochi per bambini: iniziativa Avis per Halloween

