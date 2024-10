Ortì, ruba in casa di una donna anche il contatore elettrico: denunciato 38enne (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si era introdotto nell’abitazione di una donna ad Ortì passando da una finestra, dopo aver rotto il vetro, per sottrarre diversi oggetti di valore. Per questo la donna, proprietaria della casa, subito dopo essersi accorta del furto aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri. Tra i beni rubati Reggiotoday.it - Ortì, ruba in casa di una donna anche il contatore elettrico: denunciato 38enne Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si era introdotto nell’abitazione di unaadpassando da una finestra, dopo aver rotto il vetro, per sottrarre diversi oggetti di valore. Per questo la, proprietaria della, subito dopo essersi accorta del furto aveval'accaduto ai carabinieri. Tra i beniti

Ortì, ruba in casa di una donna anche il contatore elettrico: denunciato 38enne

