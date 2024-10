Donnapop.it - Maria Rosaria Boccia avrebbe tentato di spaccare la testa a Sangiuliano: la FOTO è sconvolgente

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La vicenda che coinvolgee l’ex Ministro Gennaroha dell’incredibile: ora spunta anche una presunta violenza; cosa è successo alladel politico?ha denunciato l’influencer di Pompei accusandola di averlo aggredito fisicamente, provocandogli un’enorme ferita sulla. Il colpo glifatto guadagnare ben 13 punti di sutura, come dimostrano lecircolate in rete nelle ultime ore. A mostrare gli scatti ci ha pensato, in anteprima assoluta, la trasmissione Report. Rai Tre ha condiviso con i telespettatori ladel taglio sulladi Gennaroe – come è possibile constatare – si tratta, effettivamente, di una ferita lunga e profonda.