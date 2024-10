Lorena Quaranta, lo strazio del padre: “Femminicidi ogni giorno, siamo un paese malato” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Reggio Calabria, 28 ottobre 2024 – Tra un mese è attesa la sentenza per il Femminicidio di Lorena Quaranta. Una ragazza bella come il sole, aveva 27 anni e stava per laurearsi in Medicina, la professione che amava. Ma il 21 marzo 2020 è stata uccisa dal fidanzato Antonio De Pace, infermiere. “Stress dal Covid”, aveva sentenziato la Cassazione a luglio, annullando l’ergastolo comminato nella sentenza di secondo grado. Ragionamento condiviso dalla procura generale di Reggio Calabria che ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi 24 anni di carcere. Quotidiano.net - Lorena Quaranta, lo strazio del padre: “Femminicidi ogni giorno, siamo un paese malato” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Reggio Calabria, 28 ottobre 2024 – Tra un mese è attesa la sentenza per ilo di. Una ragazza bella come il sole, aveva 27 anni e stava per laurearsi in Medicina, la professione che amava. Ma il 21 marzo 2020 è stata uccisa dal fidanzato Antonio De Pace, infermiere. “Stress dal Covid”, aveva sentenziato la Cassazione a luglio, annullando l’ergastolo comminato nella sentenza di secondo grado. Ragionamento condiviso dalla procura generale di Reggio Calabria che ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi 24 anni di carcere.

Lorena Quaranta, lo strazio del padre: “Femminicidi ogni giorno, siamo un paese malato”

