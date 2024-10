L'incendio e i gravi danni, riapre la galleria Calavà (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo quasi due mesi riapre la galleria Calavà dell'autostrada A20 Messina-Palermo. Il tunnel lo scorso 5 settembre era stato danneggiato in seguito a un incendio di una bisarca. Il Consorzio Autostrade Siciliane comunica che dal prossimo primo novembre, la galleria sarà riaperta al transito Messinatoday.it - L'incendio e i gravi danni, riapre la galleria Calavà Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo quasi due mesiladell'autostrada A20 Messina-Palermo. Il tunnel lo scorso 5 settembre era stato danneggiato in seguito a undi una bisarca. Il Consorzio Autostrade Siciliane comunica che dal prossimo primo novembre, lasarà riaperta al transito

L'incendio e i gravi danni, riapre la galleria Calavà

