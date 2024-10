Incidente sul lavoro Operaio ferito alla mano (Di lunedì 28 ottobre 2024) È un’emergenza senza fine e senza confini. L’elenco degli infortuni sul lavoro si allunga di giorno in giorno, senza soluzione di continuità. E nemmeno l’Empolese Valdelsa può dirsi esente da quella che assume, ormai da tempo, i contorni di una vera e propria piaga anche sociale a livello italiano. L’ultimo episodio risale a sabato sera e si è consumato in un’azienda di Montespertoli. Vittima un Operaio di 50 anni tuttora ricoverato al Cto dell’ospedale di fiorentino di Careggi. La buona notizia è che l’uomo – da quanto appreso dalle ultime notizie di ieri sera – non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano comunque preoccupanti a causa delle gravissime ferite riportate a una mano. Ma riavvolgiamo il nastro per cercare di capire quanto accaduto. Lanazione.it - Incidente sul lavoro Operaio ferito alla mano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È un’emergenza senza fine e senza confini. L’elenco degli infortuni sulsi allunga di giorno in giorno, senza soluzione di continuità. E nemmeno l’Empolese Valdelsa può dirsi esente da quella che assume, ormai da tempo, i contorni di una vera e propria piaga anche sociale a livello italiano. L’ultimo episodio risale a sabato sera e si è consumato in un’azienda di Montespertoli. Vittima undi 50 anni tuttora ricoverato al Cto dell’ospedale di fiorentino di Careggi. La buona notizia è che l’uomo – da quanto appreso dalle ultime notizie di ieri sera – non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano comunque preoccupanti a causa delle gravissime ferite riportate a una. Ma riavvolgiamo il nastro per cercare di capire quanto accaduto.

