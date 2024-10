I Thirty Second To Mars ritornano in Italia nel 2025: dove e come acquistare i biglietti (Di lunedì 28 ottobre 2024) I Thirty Second To Mars hanno annunciato il loro ritorno in Italia con un mini-tour nel luglio 2025. Da Milano a Gorizia, passando per Lucca, Napoli e Alba. Qui dove e come acquistare i biglietti. Fanpage.it - I Thirty Second To Mars ritornano in Italia nel 2025: dove e come acquistare i biglietti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) ITohanno annunciato il loro ritorno incon un mini-tour nel luglio. Da Milano a Gorizia, passando per Lucca, Napoli e Alba. Qui

I Thirty Second To Mars ritornano in Italia nel 2025: dove e come acquistare i biglietti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Si ritorna sempre dove si è stati bene e, a quanto pare, i Thirty Seconds to Mars non fanno eccezione. La band alternative rock californiana, capitanata da Jared Leto, tornerà in Italia nel 2025 per cinque nuove date. Il doppio sold out di Bologna ... (Metropolitanmagazine.it)

Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, i Thirty Seconds To Mars arrivano in Italia con quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Domenica 6 luglio si esibiranno per la prima volta a Napoli, ... (Ildenaro.it)

I Thirty Seconds To Mars torneranno ad esibirsi in Italia nel corso dell'estate del prossimo anno. La band di Jared Leto ha riservato al nostro paese cinque spettacoli: il 2 luglio all’Ippodromo Snai ... (rockol.it)

I Thirty Second To Mars hanno annunciato il loro ritorno in Italia con un mini-tour nel luglio 2025. Da Milano a Gorizia, passando per Lucca, Napoli e Alba. Qui dove e come acquistare i biglietti. (fanpage.it)

Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, i Thirty Seconds To Mars arrivano in Italia con quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Domenica 6 ... (ilmattino.it)