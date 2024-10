Home of Jazz - Francesca Bertazzo Organ Quartet (Di lunedì 28 ottobre 2024) Francesca Bertazzo, voce e chitarraMichele Polga, sax tenoreGiulio Campagnolo, hammondAdam Pache, batteriaIl nuovo progetto della cantante, chitarrista e compositrice Francesca Bertazzo Hart, coinvolge affermati musicisti del panorama Italiano. In un itinerario che tocca diversi momenti Trevisotoday.it - Home of Jazz - Francesca Bertazzo Organ Quartet Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), voce e chitarraMichele Polga, sax tenoreGiulio Campagnolo, hammondAdam Pache, batteriaIl nuovo progetto della cantante, chitarrista e compositriceHart, coinvolge affermati musicisti del panorama Italiano. In un itinerario che tocca diversi momenti

