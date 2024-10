Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano ko. A Ostia arriva uno stop

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Termina con una sconfitta per 1-0 ilin casa dell’mare la nona giornata del girone E di Serie D. Partita condizionata da infortuni e cartellini per il: al 15’ Masi è costretto al primo cambio della gara per l’infortunio di Pignat, al suo posto entra D’Agata. Al 19’ episodio a favore dell’mare: l’arbitro non fischia un fallo al limite dell’area ai danni di Pino, l’azione riparte e Rasi viene steso da Brunetti, già ammonito. Il direttore di gara estrae così il rosso ai danni del difensore. Il tecnico biancorossoblù decide di inserire Cellai per Zini per riequilibrare la squadra. Al 39’ Ouali di piattone dal centro dell’area riesce a infilare la sfera tra la selva di gambe dei biancorossoblù per il vantaggio.