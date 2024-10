Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Pd supera il 28% ma non basta, pesa il flop del Movimento Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle Elezioni regionali in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga come primo partito non è bastato a strappare la regione al centrodestra. Ha vinto Marco Bucci, Sbircialanotizia.it - Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Pd supera il 28% ma non, pesa il flop del Movimento Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelleregionali inrispetto alle europee e che si afferma di gran lunga comepartito non èto a strappare la regione al centrodestra. Ha vinto Marco Bucci,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Liguria - Conte : “Risultato M5S deludente - al di sotto aspettative”

(Webmagazine24.it)

(Adnkronos) – "Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore. Facciamo gli auguri di buon lavoro ...

Elezioni regionali Liguria - vince Bucci : chi è il nuovo governatore

(Sbircialanotizia.it)

Il 65enne candidato del centrodestra prevale su Andrea Orlando Dopo uno scrutinio al fotofinish Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria con una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del ...

In Liguria vince Bucci, esulta il centrodestra. Pd primo partito e Renzi attacca Conte.

(msn.com)

AGI - Si delinea all'orizzonte il risultato delle elezioni in Liguria. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, ha chiamato Marco Bucci per augurargli buo ...

Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto

(msn.com)

Ma c'è anche un tema di perimetro della coalizione: la 'cacciata' di Italia viva ha ristretto la coalizione proprio su pressing di Conte con la sponda di Avs. Il 10 per cento dei 5 Stelle alle europee ...

Elezioni Liguria, Pd primo partito. M5S a picco. Calo di Fratelli d'Italia, bene la Lega. Tutti i dati

(affaritaliani.it)

I voti di lista sono fondamentali nell'elezioni regionali in Liguria. Il Pd è il primo partito in Liguria con il 27,70%, stando alla seconda proiezione Swg, diffusa da La7 per le elezioni regionali in ...

Elezioni Liguria, la diretta – Dati del Viminale: Bucci avanti su Orlando. Pd primo partito quasi al doppio di Fdi

(ilfattoquotidiano.it)

A scrutinio in corso il sindaco di Genova è avanti (di poco) all’ex ministro Pd. Stando alle proiezioni il candidato del centrodestra finirà in testa. Crollo dell’affluenza nel voto per la successione ...