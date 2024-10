Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi fa piangere Silvia Toffanin a Verissimo: “Sto facendo una chemio molto seria, a gennaio inizierò un farmaco sperimentale”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Come tutti ormai purtroppo sanno,sta combattendo una difficilissima battaglia contro una grave forma di tumore che le è stata diagnosticata nel 2023. Ospite in collegamento video insieme ai suoi due figli di, il programma condotto su Canale 5 da, l’attrice racconta il suo percorso di cura che è lungo e doloroso. Commozione in studio e conduttrice in lacrime.Leggi anche:alla festa del suo compleanno: “Stavo davvero male” “È successo nell’anno più glorioso per me, perché erano gli anni dei miei cinquant’anni di carriera. – spiega– Al mio compleanno è arrivata una strana tosse, che non smetterò mai di ringraziare.